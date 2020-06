Batwoman: ecco svelato il motivo per la morte di 'SPOILER'?

Mentre i fan aspettano di scoprire il nome della prossima protagonista di Batwoman, vi segnaliamo questa interessante teorie che spiega come è morto uno dei personaggi più famosi dell'universo dei fumetti DC.

Nel corso delle puntate della serie prodotta da The CW abbiamo anche scoperto qualche retroscena sulla vita di Batman. Nonostante fosse scomparso da più di 3 anni, Bruce Wayne è stato in grado di cambiare per sempre la vita degli abitanti di Gotham City, come si può notare dai discorsi presenti negli episodi di Batwoman. Durante un colloquio tra le protagonista e Luke Fox abbiamo scoperto che Batman ha assassinato Joker, anche se non sappiamo il motivo che ha portato il Cavaliere Oscuro ad uccidere per la prima volta.

Nella puntata 19 della serie abbiamo scoperto Azrael è un personaggio presente nel mondo di Arrowverse, insieme alla Suit of Sorrows, indossata anche da Batman e che secondo quanto troviamo scritto nel diario di Lucius, lo ha reso molto più aggressivo di prima. I fan hanno quindi subito pensato che sia stata la Suit of Sorrows a portare alla morte di Joker.

Siamo sicuri che nella prossima stagione sapremo qualcosa di più a riguardo, nel frattempo ecco le parole dell'ex protagonista di Batwoman, in cui parla della sua decisione di lasciare la serie.