Batwoman: svelato il villain della Stagione 2, ecco chi sarà

Siamo sempre più vicini al finale di Batwoman, i fan sono quindi curiosi di conoscere il nome del prossimo avversario di Kate Kane, che la supereroina affronterà nel corso della seconda stagione dello show presente nel palinsesto di The CW.

Nel corso della puntata intitolata "A Secret Kept From all the Rest" assisteremo alla ricerca del diario di Lucius Fox, tra coloro che sono interessati a quello che è scritto nelle pagine troviamo anche Julia Pennyworth. Solo verso la conclusione dell'episodio Batwoman riesce a scoprire chi è il capo di Julia, scopriamo quindi che il personaggio interpretato da Christina Wolf sta lavorando per Safiya Sohail.

Sarà un nome che avrà un ruolo molto importante nel futuro della serie, come rivela la showrunner Caroline Dries, intervistata dai giornalisti di ComicBook.com: "Conosciamo i nostri fan, sappiamo infatti che a questa serie manca solo una cosa, piratesse lesbiche. Mi piacciono molto i fumetti di Safiya e volevamo inserirla nella serie, ma non come un personaggio qualsiasi della prima stagione. Sarà una delle avversarie principali della seconda".

Siamo sicuri che questa scelta sarà apprezzata da tutti i fan del personaggio di Ruby Rose. Mentre aspettiamo altre rivelazioni sulla seconda stagione, vi segnaliamo queste foto della puntata conclusiva di Batwoman.