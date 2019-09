Batwoman è in testa alle serie inedite più attese di quest'autunno

Secondo degli studi, la nuova serie dell'Arrowverse con protagonista Ruby Rose, Batwoman, sarebbe in cima alle serie più attese e di cui si ha più consapevolezza per quanto riguarda le new entry nel palinsesto televisivo autunnale.

Il sito Variety avrebbe riportato l'esito di alcuni sondaggi che vedrebbero Batwoman in cima alle preferenze del pubblico televisivo.

Nello specifico si tratterebbe di uno studio portato avanti tra agosto e settembre, tenendo conto dei pareri di spettatori che vanno dai 13 ai 64 anni di età. In più, Parrots Analytics avrebbe creato uno studio ausiliare in cui si terrebbe conto della richiesta delle serie sul mercato.

Il Presidente di Parrots Analytics avrebbe infatti dichiarato: "Per Batwoman c'è già quasi il doppio della domanda che ha in media uno show sul mercato negli Stati Uniti. Questo ci dimostra quanto sia forte come contendente, una serie che potrebbe andare davvero bene... Ci sono così tante serie drammatiche in giro, e se hai già un appiglio grazie a una proprietà intellettuale pre-esistente [DC] o il pubblico è già consapevole dell'universo che andrai ad esplorare [DC/The CW], è molto più probabile che abbia una forte risonanza".

E voi, quanto attendete Batwoman?

La prima stagione di Batwoman debutterà il 6 ottobre su The CW, e presto avremo occasione di vedere Kate Kane combattere assieme agli altri supereroi dell'Arrowverse nel mega-crossover Crisi sulle Terre Infinite.