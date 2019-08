Batwoman: Tommy Elliot comparirà nello show prima del previsto

Batwoman si troverà a difendere Gotham City negli episodi dell'omonimo show che debutterà quest'autunno su The CW e sarà costretta a respingere la minaccia anche dei villain che Batman le ha lasciato in eredità. Tra i criminali chiacchierati all'interno della trama, ci saranno anche Magpie e Hush. Se la presenza era scontata, le tempistiche no.

E pare che il loro debutto possa essere piuttosto immediato. Durante la presentazione biennale della Television Critics Association della The CW è stato rivelato che Tommy Elliot, l'uomo che diventerà il malvagio Hush, farà il suo debutto in Batwoman nel secondo episodio dello show.

Ciò consentirà alla serie di avere un sacco di tempo per sviluppare tutti i retroscena su Tommy e dare ai fan la possibilità di vedere Hush prendere vita nel corso della stagione.



Se non avete familiarità con il personaggio di Hush vi basterà sapere che era un amico di Bruce Wayne quando erano giovani. La vita quotidiana di Tommy era molto diversa da quella di Bruce e ha percorso un sentiero molto diverso.

Tommy è apparso per la prima volta nel ruolo di Hush nell'iconico fumetto di Jeph Loeb e Jim Lee. Batman cercava di dare la caccia all'uomo mascherato noto come Hush da qualche tempo, prima che gli venisse rivelato che si trattava del suo amico d'infanzia.

Hush non è mai apparso in una versione live action finora ma Tommy Elliot è comparso brevemente in Gotham.

Ciò non significa che nello show comparirà Batman visto che l'arco narrativo è completamente incentrato su Batwoman. Nuove immagini della serie sono state diffuse nelle scorse ore, nelle quali compare anche il personaggio di Red Alice.