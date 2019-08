Batwoman: come sarà il tono della prima stagione in vista di Crisi sulle Terre Infinite?

Batwoman esordirà questo autunno su The CW e dovrà subito fare i conti con un evento importante come Crisi sulle terre infinite, crossover che coinvolgerà anche Arrow, alla sua stagione finale, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow.

Stando a quanto rivelato dalla showrunner Caroline Dries, la priorità assoluta della prima stagione sarà impostare un tono "ancorato a terra", visto che i personaggi dello show non sono ancora abituati ad avere a che fare con eventi di una certa portata.

"Mentre stavamo programmando il crossover è stato importante mantenere il tono del nostro show all'interno di Gotham" ha spiegato la Dries (via Comicbook.com). "Siamo solo all'inizio, e per i nostri personaggi non è ancora normale interagire con alieni e viaggi in universi differenti e roba così. Questa è la prima cosa che ho detto agli sceneggiatori mentre stavamo preparando il crossover, questa per me è la cosa più importante."

Batwoman, però, dal canto suo ha già maturato una certa esperienza grazie all'esordio avvenuto durante Elseworlds, il crossover di tre episodi che l'anno scorso ha coinvolto The Flash, Supergirl e Arrow.

Nello show la protagonista Kate Kane sarà interpretato da Ruby Rose, mentre tra i villain è stata recentemente confermata la presenza di Magpie. Per saperne di più vi rimandiamo all'ultimo trailer id Batwoman.