Batwoman è sulle tracce di un nuovo ed originale villain nel promo dell'episodio 14

L'emittente televisiva The CW continua a condividere con i fan della serie anticipazioni sugli avvenimenti della prima stagione: dopo la sinossi ufficiale del sedicesimo episodio di Batwoman, vi segnaliamo l'ultimo promo postato dal canale YouTube dello show.

Potete vedere il filmato in calce alla notizia, scopriamo così che il personaggio interpretato da Ruby Rose dovrà affrontare un villain da un nome particolare "The Slashionista". Il criminale infatti ha preso di mira giovani influencer, attaccandole e cercando di ferirle in modo permanente il volto. Nel frattempo, come fa notare anche l'aiutante di Batwoman Luke Fox, la protagonista sta cercando di non affrontare la sua complicata relazione con Sophie Moore. In un episodio precedente infatti l'ex compagna di Kate ha baciato Batwoman, ignara del fatto che si trattasse della stessa persona.

La puntata andrà in onda in America domenica 15 marzo, nel frattempo vi ricordiamo che la serie dell'Arrowverse è presente nel nostro paese nel catalogo streaming di Infinity. Nell'attesa di sapere le date in cui andranno in onda i restanti episodi dello show, vi lasciamo con le nostre prime impressioni di Batwoman, serie dedicata al celebre personaggio dei fumetti DC che ha fatto la sua prima comparsa nel celebre crossover del 2018 intitolato "Elseworlds".