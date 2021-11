Batwoman: ecco il trailer del nuovo episodio "A Lesson From Professor Pyg"

The CW ha rilasciato un nuovo trailer per "A Lesson from Professor Pyg", il quinto episodio della terza stagione di Batwoman che come suggerisce il titolo, dovrebbe introdurre una nuova versione di un altro famigerato cattivo di Batman: il Professor Pyg.

Non è chiaro a questo punto se il villain sarà il personaggio di Lazlo Valentin, o se una versione creata ex novo per la serie, ma in ogni caso, sembra che causerà non pochi problemi ad una cena che coinvolge Ryan Wilder (Javicia Leslie), Jada Jet (Robin Givens), Sophie Moore (Meagan Tandy) e ed altri. Al di là di questo nuovo cattivo, le cose sono già molto complicate per Batwoman dopo che Jada ha iniziato a organizzare un'acquisizione particolarmente ostile della Wayne Enterprises.

Intanto, mentre la terza stagione prosegue, continuano a tenere banco le scioccanti rivelazioni di Ruby Rose su Batwoman. L'attrice ha rivelato di essere stata costretta ad abbandonare la serie per le condizioni infernali in cui era costretta a lavorare sul set. Ha addirittura sottolineato di essere dovuta per forza tornare a lavoro dopo 10 giorni da un grave infortunio. Naturalmente, la risposta della Warner Bros. non si è fatta attendere, sottolineando come, le parole dell'attrice non siano altro che malevole diffamazioni. Staremo a vedere come proseguiranno le cose.