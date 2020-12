Batwoman: il trailer della seconda stagione mette in mostra la nuova eroina

La realizzazione di questa seconda stagione di Batwoman non è stata di certo semplice tra l'addio di Ruby Rose e la pandemia di Covid-19 ma, ora il peggio sembra essere passato, e possiamo così dare un primo sguardo a ciò che accadrà nei nuovi episodi.

La nuova eroina non sarà di certo la copia carbone della precedente ma, dovrà fare i conti con numerose incertezze prima di potersi immergere pienamente nel mondo del crimine di Gotham City. Il nuovo personaggio ha recentemente fatto il suo debutto anche nei fumetti della DC: alla fine di ottobre infatti, sulle pagine del numero 50 di Batgirl, Barbara Gordon si è trovata di fronte Ryan Wilder, che è stata presentata dai disegnatori come una donna estremamente orgogliosa e determinata.

Prima di ogni altra cosa, la stagione 2 di Batwoman dovrà affrontare la scomparsa di Kate Kane, e in molti sono curiosi di scoprire come verrà presentata l'uscita di scena della vecchia protagonista. La serie è stata rielaborata totalmente per adattarsi alla sua nuova stella, un compito non invidiabile visto che molti dei principali eventi della stagione 1 erano strettamente legati a Kate, così come praticamente ogni tutti i personaggi fin qui conosciuti.

Vi ricordiamo che i nuovi episodi di Batwoman 2 verranno trasmessi a partire dal prossimo 17 gennaio. Cosa vi aspettate da questa nuova protagonista? Fatecelo ovviamente sapere nei commenti.