Batwoman, tre nuovi personaggi debutteranno nella terza stagione: scoprite chi!

La seconda stagione di Batwoman di The CW è appena terminata ma i lavori sulla terza stagione procedono a gonfie vele. The Illuminerdi riporta la notizia secondo cui tre nuovi personaggi debutteranno in Batwoman 3 in ruoli ricorrenti e potrebbero creare molto scompiglio.

Nella seconda stagione Dougray Scott ha lasciato il cast di Batwoman, ma per qualcuno che lascia c'è sempre qualcuno che arriva. Il primo personaggio menzionato da The Illuminerdi è Jada Jet, descritta come una donna di colore tra i quaranta e i cinquanta è l'amministratore delegato di Jet Industries. Jada è una donna appassionata e potente che si è fatta strada da sola ed è eccezionalmente protettiva nei confronti di suo figlio sconsiderato e talvolta minaccioso, Marquis Jet. Jada ha un passato burrascoso che l'ha costretta a rinunciare al suo primo figlio e anche se ha un buon cuore, farà di tutto per proteggere la sua famiglia.

Marquis Jet è il figlio di Jada, un ragazzo di colore sulla ventina. Descritto come "un playboy sexy", è cresciuto in uno stile di vita lussuoso. Da bambino Marquis ha avuto uno scontro con uno dei cattivi più pericolosi di Batman e la sua personalità è cambiata per sempre, facendogli provare gioia nella sofferenza e nel terrore degli altri, cosa che può essere tenuta sotto controllo solo da sua madre. Nasconde la sua malizia dietro l'umorismo, ma è una persona che non dovrebbe essere contrariata.

Basandosi sul fatto che Jada Jet è stata costretta a rinunciare al suo primogenito, sembra che potrebbe essere la madre biologica di Ryan Wilder (Javicia Leslie) e aggiungere a ciò un potenziale fratello.

Ryan è cresciuta in affidamento e case famiglia prima di essere adottata da Cora Lewis, ha scontato 18 mesi di carcere per un crimine che non ha commesso e dopo il suo rilascio era una senzatetto incapace di trovare un lavoro fino a quando non è diventata Batwoman.



Se Ryan fosse la figlia di Jada Jet, in realtà viene da una famiglia benestante e se sua madre non l'avesse abbandonata avrebbe avuto una vita molto diversa. Il modo in cui queste trame potrebbero intrecciarsi rende la terza stagione già avvincente.



Il terzo ed ultimo personaggio che si unirà allo show è Renee Montoya, la produzione è in cerca di un'attrice latina o afro-latina sulla trentina per interpretarla.



La protagonista Javicia Leslie ha già parlato di ciò che dobbiamo aspettarci da Batwoman le cui riprese inizieranno a Vancouver questo mese e la premiere è fissata il 13 ottobre 2021 su The CW.