Batwoman, tre straordinarie teorie spiegano l'uscita di scena di Kate e Ruby Rose

Come I fan della serie The CW già sapranno, Ruby Rose ha abbandonato Batwoman ma lo show continuerà con una nuova protagonista che raccoglierà l'eredità di Kate Kane come vigilante di Gotham City.

Si tratta di una mossa sorprendente, in quanto la produzione e il team di scrittori si troveranno di fronte ad un'enorme sfida per garantire una transizione coerente tra una protagonista e l'altra, poiché adesso bisognerà giustificare l'uscita di scena di Kate, una svolta che gli sceneggiatori ovviamente non avevano previsto.

In rete stanno circolando tre teorie che provano a spiegare cosa potrà accadere adesso:

Le sparizioni di Bruce Wayne e Kate Kane sono collegate: dato che non è stato rivelato il perché Batman sia scomparso da Gotham anni fa, gli sceneggiatori potrebbero riallacciare quella storyline alla nuova scomparsa di Kate, e sarà questo il mistero che la nuova Batwoman dovrà risolvere. Kate parte alla ricerca di Bruce - al contrario, è anche possibile affidare quella missione alla stessa Kate, che lascerà Gotham City per andare alla ricerca della verità circa il destino di suo cugino Bruce Wayne: sarebbe probabilmente la soluzione più semplice al problema rappresentato dall'abbandono di Ruby Rose, ma lascerebbe le porte aperte ad un eventuale ritorno di Kate. Alice e Hush uccideranno Kate - sarebbe la scelta più drammatica, ma forse anche la più pratica e di certo la più controversa: toglierebbe immediatamente Kate dall'equazione, ma i fan accetteranno senza fare storie la morte off-screen di un personaggio così amato?

Delle tre teorie, quale vi convince di più? Ne avete una vostra? Ditecelo nella sezione dei commenti.