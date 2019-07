Batwoman: vediamo il nuovo poster ufficiale della serie

La serie TV con protagonista la supereroina Kate Kane è uno degli show più attesi dai fan dei fumetti DC Comics. In attesa di un nuovo trailer ecco il teaser sulla moto di Batwoman, inoltre vi mostriamo il poster che ha twittato la pagina ufficiale dello show.

Nell'immagine, che potete vedere in calce alla notizia e dalle forti tinte arancio, troviamo il personaggio interpretato da Ruby Rose in abiti civili, di fronte allo storico batsegnale, che indica un grave pericolo per la città di Gotham.

Inoltre il tweet ci ricorda che l'inizio delle avventure di Kate Kane avverrà il 6 ottobre. La serie, prodotta dall'emittente The CW vedrà come protagonista la cugina di Bruce Wayne, pronta a raccogliere l'eredità di difensore della città fittizia, ormai completamente sotto il controllo delle gang a causa della scomparsa di Batman. Lo show farà parte dell'Elseworld, universo condiviso insieme a The Flash, Arrow e Supergirl, inoltre sappiamo che la supereroina farà la sua comparsa nell'atteso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, per combattere la minaccia dell'Anti-Monitor.

Infine vi segnaliamo la presenza di Rachel Skarsten nel cast di Batwoman, suo sarà il ruolo di villain della serie, pronta a sfidare il personaggio di Kate Kane per la conquista della città.