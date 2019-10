Batwoman: vediamo le prime immagini dal secondo episodio della serie

Come abbiamo già scritto, la serie su Batwoman è in testa tra le più attese di questo autunno, immaginiamo quindi che sarete entusiasti di vedere le prime foto scattate sul set della seconda puntata dello show.

L'episodio si intitolerà "The Rabbit Hole", e sarà diretto da Marcos Siega e sceneggiato da Caroline Dries, inoltre ci permetterà di dare uno sguardo alla futura rivalità tra Kate Kane e Red Alice, personaggio descritto così dalla sua interprete Rachel Skarsten: "Lei è il grande cattivo della serie, è l'antagonista principale. Ha una relazione molto complicata con Batwoman, interpretata da Ruby Rose, e oscilla tra l'essere sana di mente all'essere completamente pazza, è molto divertente". Nelle foto vediamo quindi quello che potrebbe essere il primo incontro tra le due, anche se non sembra promettere nulla di buono per la stupenda moto guidata dalla protagonista.

Nelle immagini successive possiamo vedere invece Jacob Kane, padre della supereroina e a capo del gruppo di sicurezza privato chiamato The Crows, mentre si rivolge ai suoi fidati agenti, che hanno l'incarico di mantenere la pace a Gotham City dopo la scomparsa di Bruce Wayne. Se cercate ulteriori indiscrezioni della serie che andrà in onda il prossimo 6 ottobre vi consigliamo di leggere questa notizia sui titoli di diversi episodi di Batwoman.