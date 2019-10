Batwoman: vediamo il promo della quinta puntata della serie

Abbiamo visto il ritorno in Batwoman di un avversario di Bruce Wayne, e adesso la storia dei protagonisti della serie dedicata a Kate Kane verrà finalmente svelata. A darcene una breve anteprima ci pensa il promo condiviso dall'emittente televisiva The CW.

La puntata si intitolerà "Mine is a Long and Sad Tale" e mostrerà a tutti gli appassionati del personaggio DC il passato difficile vissuto da Alice, personaggio interpretato da Rachel Skarsten. Ecco la sinossi ufficiale dell'episodio: "Alice racconta a Kate la triste e unica storia della sua vita dopo la sua scomparsa. Nel frattempo Jacob e Sophie cercano di raggiungerle. Mary ha una discussione con Catherine, portandola così a cercare Kate alla Wayne Tower, finendo per incontrare Luke". La regia è stata affidata a Carl Seaton, mentre la sceneggiatura sarà di Jerry Shandy e Ebony Gilbert.

Come si può vedere nel video, presente in calce alla notizia, la sorella di Batwoman ha subito un grave incidente, che l'ha seperata dalla sua famiglia. In tutti questi anni hanno sempre creduto che fosse morta, finché non è tornata sotto le luci della ribalta di Gotham City grazie alla sua Wonderland Gang. L'episodio andrà in onda il 3 novembre, nel frattempo vi lasciamo con questa notizia in cui la protagonista di Batwoman parla del suo incidente sul set.