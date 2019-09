Batwoman: vediamo lo psichedelico teaser ufficiale della serie

Il prossimo 6 ottobre i fan del cavaliere oscuro potranno vedere per la prima volta le avventure di Kate Kane, personaggio interpretato da Ruby Rose. Mentre aspettiamo ecco l'ultimo trailer ufficiale di Batwoman, serie TV prodotta da The CW e parte dell'Arrowverse. L'account Twitter dello show ha condiviso un teaser molto particolare.

Nel video, che potete trovare in calce alla notizia, vediamo quelli che saranno i protagonisti della serie e inoltre scopriamo qualcosa in più sulla trama: Batman è scomparso ormai da 3 anni, lasciando Gotham City nel caos. Questa volta sarà Kate Kane ad indossare il costume di Bruce Wayne e a cercare di salvare la città dalla criminalità dilagante e dagli attacchi di Red Alice e la sua Wonderland Gang.

Inoltre ricordiamo che la serie avrà un ruolo marginale nel prossimo crossover Crisi sulle Terre Infinite, infatti è stata proprio la showrunner Caroline Dries a chiedere agli sceneggiatori: "la cosa molto importante per me è che volevo mantenere il tono dell show ambientato a Gotham molto più realistico. Abbiamo appena iniziato, i nostri personaggi non sono abituati ad interagire con gli alieni o a viaggiare in universi paralleli e cose così".

Se cercate ulteriori indiscrezioni sulla serie, recentemente è stato rivelato un nuovo personaggio di Batwoman.