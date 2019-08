Batwoman, tra i villain della prima stagione ci sarà anche Magpie

La galleria dei villain di Batwoman continua a crescere. Durante la presentazione di The CW al tour stampa della Television Critics Association il team creativo della serie ha annunciato la presenza di Magpie, già nota ai fan di Batman.

Conosciuta anche come Margaret Pye, Magpie è una ladra di gioielli che ha sviluppato un'ossessione per le cose belle quando curava il museo di Gotham. A un certo punto ha scelto la via del crimine, iniziando a impossessarsi degli oggetti di valore che ritiene abbia il diritto di possedere. In seguito ha condiviso una cella all'Arkham Asylum con Poison Ivy ed è stata uccisa da Tally Man, per poi essere riportata in vita ed entrare a far parte del Corpo delle Lanterne Nere.

Anche se non è ancora chiaro il ruolo che occuperà la figura di Magpie in Batwoman, si tratta sicuramente di un'aggiunta molto interessante al cast della serie. Tra gli altri villain annunciati, sono da menzionare anche Red Alice e Tommy Elliot / Hush.

"Non ripeteremo i villain dell'Arrowverse: sarà un capitolo completamente nuovo di cattivi ed eroi", ha detto la showrunner Caroline Dries durante il Comic-Con di San Diego del mese scorso.

La star della serie Ruby Rose (guarda qui le immagini della sua Kate Kane), è entusiasta del lavoro svolto. "È il sogno di tutti essere in uno spettacolo o in un film in cui ci si ritrova a Gotham. Non c'è niente di meglio. È iconico. Dopo aver girato il pilota, aver vissuto e lavorato ogni giorno e aver provato le emozioni di Kate, penso davvero che l gente rimarrà piacevolmente sorpresa."

Batwoman debutterà su The CW domenica 6 ottobre.