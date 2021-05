Batwoman, Wallis Day: 'La mia Kate sarà mossa dallo stesso senso di giustizia'

Quando Ruby Rose ha deciso di abbandonare il ruolo di Kate Kane in Batwoman, La CW ha deciso di affidare Gotham City ad una nuova eroina, ovvero la Ryan Wilder di Javicia Leslie, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare quello che sarebbe poi accaduto.

Nel corso degli episodi abbiamo scoperto che Kate Kane non è morta, e il suo ruolo è stato affidato a Wallis Day. In una recente intervista a CBR, l'attrice ha rivelato cosa significa per lei essere diventata la Scarlet Knight e soprattutto, come ha ottenuto questa parte.

"Ho fatto il provino lo scorso anno, quando hanno annunciato la partenza di Ruby [Rose]", ha spiegato. "Ma a poche settimane dall'inizio delle riprese, hanno detto che stavano andando in una direzione diversa. Ma [la showrunner] Caroline [Dries] mi ha scritto una lettera via e-mail e ha detto: 'Ascolta, stiamo andando in una direzione diversa, ma se finiamo per riportare indietro Kate, ti chiamo'. Credevo fosse una cosa detta tanto per dire, e invece...".

Anche se potrebbe interpretare la stessa versione di Kate Kane, il suo apporto all'ormai "ex" Batwoman si farà sentire: "La giustizia è ciò che probabilmente mi permetterà di collegarmi alla vecchia Kate. Lei è così attenta all'equità, ma anche ad essere così autenticamente se stessa. Ecco perché la amo, perché ha questa grinta tagliente e non ha paura di essere chi è. Vuole provare a rendere il mondo un posto migliore".

Cosa ve ne pare di Wallis Day? Naturalmente, diteci la vostra nei commenti.