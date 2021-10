Batwoman, Warner Bros. risponde alle affermazioni di Ruby Rose: 'Il suo è revisionismo'

Qualche ora fa le Ruby Rose ha scioccato tutti condividendo su Instagram delle incredibili rivelazioni sulla serie di Batwoman,nelle quali documentava le condizioni di lavoro sul set e il reale motivo per cui ha smesso di esserne la protagonista. Adesso però è Warner Bros. TV a parlare.

Quest'oggi 'ex-interprete di Batwoman Ruby Rose ha utilizzato Instagram per raccontare quella che è la sua verità su ciò che è accaduto sul set della serie The CW, spiegando anche quali sono state le vere ragioni del suo abbandono.

Dai post dell'attrice è venuto fuori davvero di tutto, tra abusi verbali, minacce di licenziamento, condizioni di lavoro alquanto discutibili e diversi infortuni per membri del cast e della crew, per non parlare del rifiuto della produzione di fermare le riprese nonostante il rischio rappresentato dalla pandemia.

Tuttavia, stando a quanto affermato da Warner Bros. Television in una dichiarazione ufficiale, quello della Rose sarebbe semplicemente "revisionismo storico".

"Malgrado il revisionismo storico che Ruby Rose sta attualmente condividendo online coinvolgendo i produttori, il cast, la crew, il network e lo studio, la verità è che Warner Bros. Television ha deciso di non esercitare la sua opzione di richiamare Ruby Rose per una seconda di Batwoman basandosi su molteplici reclami riguardo al suo comportamento sul set che sono stati estensivamente revisionati e gestiti privatamente nel rispetto di tutte le persone coinvolte".

Non sappiamo adesso come si evolverà la situazione, ma sicuramente vi saranno presto degli aggiornamenti in merito.

Intanto la terza stagione di Batwoman ha già fatto il suo debutto su The CW.