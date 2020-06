Batwoman: su Wikipedia l'attrice Wallis Day ha già il ruolo di Kate Kane

Che Wallis Day sia la possibile sostituta di Ruby Rose nel suo ruolo in Batwoman, questo era già stato detto. Ruby Rose ha infatti da poche settimane annunciato di abbandonare la produzione per motivi personali che non sono stati rivelati dall'attrice, anche se Ruby ha ufficializzato le sue dimissioni ringraziando il cast.

Quello che è successo nelle ultime ore, però, è un passo avanti rispetto alle supposizioni e speranze dei fan: sull'edizione spagnola di Wikipedia è stata aggiornata la pagina di Wallis Day inserendo nella filmografia dell'attrice il ruolo di Batwoman, come se la notizia fosse già ufficiale.

Il dato è poi stato cancellato, ma il dettaglio non è sfuggito a Wallis Day, che ha commentato con un tweet scrivendo "OMG ragazzi!" in modo divertito riguardo la modifica apportata sull'enciclopedia libera.

Nelle ultime settimane le attrici stanno facendo a gara con le dichiarazioni che strizzano l'occhio alla supereroina, e la produzione vuole trovare una rappresentante della comunità LGBQTIA+ per il ruolo di Kate Kane. Tra le papabili sostitute saltano all'occhio Jade Taylor, famosa per il ruolo di Kady in The Magicians, ma anche la wrestler Sonya Deville e l'attrice Stephanie Beatriz di Brooklyn Nine-Nine.

Sembra però che gli appassionati della serie abbiano una preferenza per l'attrice che interpreta Nyssa-Vex nella serie tv Krypton, forse perché già inserita nell'universo DC, mentre le altre attrici provengono da ruoli molto più lontani da quello di Batwoman. Staremo a vedere, intanto questo "errore" non è passato inosservato. Che sia qualcosa di più di una semplice inattenzione?