Baudo su Fedez al Concertone: 'Se avessi condotto io, avrei spento le telecamere'

Pippo Baudo nel corso di un'intervista con AdnKronos ha espresso il suo punto di vista sul Concertone del Primo Maggio e sulle dichiarazioni di Fedez che hanno suscitato moltissime polemiche nel corso degli ultimi giorni.

Il celebre conduttore ha sottolineato come il rapper abbia utilizzato, a suo avviso, in modo improprio il mezzo televisivo: "Se avessi condotto io il Concertone del Primo Maggio avrei spento le telecamere a Fedez durante il suo discorso. Per querelarlo è troppo tardi, equivarrebbe solo fargli il doppio della pubblicità. Fedez ha esagerato. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere protagonista. E ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era sua".

Baudo ha poi aggiunto che per discorsi di tale portata in un contesto tanto complesso, era necessaria una supervisione da parte dei piani alti della tv di Stato: "L'errore che ha commesso la Rai è stato quello di non dire semplicemente che quel palcoscenico era il suo e a lei competeva l'autorizzazione. Chiedere il testo dell'intervento di Fedez è stato senza dubbio corretto. Se tu vieni a casa mia e io ti ricevo nel mio salotto, io voglio sapere cosa ci vieni a fare. E poi gli argomenti che Fedez ha toccato sono complicati e non si può utilizzare il mezzo pubblico in maniera così indiscriminata. Bisogna stare attenti perché si ripercuote sulla società in modo divisivo".

Intanto, molte polemiche sono nate anche per il discorso di Pio e Amedeo a Felicissima Sera.