Bayern Monaco - Milan, dove vederla gratis in TV e in streaming

Debutto anche per il nuovo Milan di Marco Giampaolo nell'International Champions Cup, la competizione estiva a cui partecipano i più importanti club al mondo. Questa notte la squadra milanese affronterà il Bayern Monaco, che nella prima gara della coppa hanno sconfitto il Real Madrid.

La gara andrà in scena nella notte del 24 Luglio alle 3:00 italiane, dal Children's Mercy Park di Kansas City, negli Stati Uniti.

Come sempre, la trasmissione è affidata a Sportitalia, che a seguito del passaggio sul digitale terrestre si è assicurata i diritti televisivi per tutte le amichevoli. Il canale è visibile gratuitamente tramite il mux DFREE (UHF 50) alla posizione 60, ma in alternativa è anche disponibile la diretta sul sito web ufficiale del network, su cui è disponibile anche un player in alta definizione.

C'è molta curiosità per vedere il nuovo Milan allestito dalla coppia Boban - Maldini e guidato dall'ex allenatore della Sampdoria, nonostante l'assenza di molti nuovi acquisti come Bennacer che si aggregherà al gruppo successivamente in quanto ha da poco concluso la Coppa d'Africa, nel corso del quale è stato nominato miglior giocatore.

Nella giornata di domani, alle 13:30, andrà in scena Juventus - Inter, nel primo derby d'Italia della stagione che vede contrapposto Antonio Conte al suo passato.