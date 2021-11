Baymax, Disney+ svela la serie sul robot di Big Hero 6: trailer e data di uscita

Giornata di annunci in casa Disney quella di oggi, venerdì 12 novembre: per il Disney+ Day, in occasione del secondo compleanno della piattaforma streaming, sono previste novità e anticipazioni sui titoli che saranno pubblicati in futuro. Una delle prime riguarda Baymax, una nuova serie animata dedicata al tenero robot visto in Big Hero 6.

Dopo il film, diretto nel 2014 da Chirs Williams e Don Hall, come possiamo leggere nella nostra recensione di Big Hero 6 La Serie era arrivato appunto un sequel in forma di serie tv. Baymax, invece, si può definire uno stand-alone, e nel tweet in calce alla notizia possiamo vedere il primo trailer dello show.

Nelle immagini vediamo all'opera Baymax e le sue possibili applicazioni, ovviamente a modo suo, nella vita delle persone: a scuola, in un bar a preparare il caffè, a prestare soccorso a una donna infortunata.

Il debutto della nuova serie è annunciato per l'estate del 2022. I fan avranno modo così di rinfrescarsi la memoria rivedendo il film e la serie animata, e magari dando un'occhiata anche al divertente honest trailer di Big Hero 6.

Nel corso della giornata sono in arrivo altre novità dal Disney+ Day. Su quali titoli aspettate notizie con maggiore impazienza? Quali sono le vostre aspettative su Baymax? Fatecelo sapere nei vostri commenti.