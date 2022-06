Baymax!, Disney attaccata per la presenza di un trans: ma i fan difendono la serie

I fan della nuova serie animata su Disney+, Baymax!, hanno respinto al mittente le critiche relative alla presenza di una persona trans tra i personaggi della serie spin-off di Big Hero 6 e di prodotti mestruali. Il terzo episodio dello show ha causato una vergognosa indignazione online per alcuni dettagli.

Nella puntata si vede il robot infermiere protagonista, Baymax, svolgere una commissione e acquistare prodotti mestruali per una ragazza pre-adolescente alle porte della pubertà. Nell'episodio in questione compare anche un uomo trans e ciò è bastato per ricevere alcune critiche sui social. Se non l'avete ancora visto, ecco il trailer di Baymax!, la nuova serie Disney+.



In risposta i fan hanno rispedito al mittente le critiche e hanno mostrato il loro supporto alla serie, per il modo in cui hanno rappresentato nella serie due temi così delicati.

Baymax! è disponibile da mercoledì 29 giugno, su Disney+ e visibile anche su Sky Q e l'app Now Smart Stick.



La serie è la prosecuzione di Big Hero 6, adattamento cinematografico Disney dell'omonimo fumetto Marvel.

Prodotta da Roy Conli e Bradford Simonsens e sceneggiata da Cirocco Dunlap, la serie è diretta da diversi registi.

Tra gli attori che prestano le proprie voci ai personaggi troviamo Scott Adsit, Ryan Potter, Emily Kuroda, Lilimar, Zeno Robinson, Maya Rudolph e Jaboukie Young-White.