Baymax, svelata la data d'uscita della serie Disney Plus sequel di Big Hero 6!

Durante l'Investor Day della Disney, ovvero la giornata organizzata per gli azionisti della compagnia, è stata svelata ufficialmente la data d'uscita di Baymax!, serie sequel che proseguirà la narrazione degli eventi visti in Big Hero 6, film Disney tratto dal fumetto pubblicato dalla Marvel uscito ormai nel lontano 2014. Ecco quando arriverà!

Baymax arriverà su Disney+ il 29 giugno 2022. "In realtà esploriamo di più la città di San Fransokyo, questa enorme, meravigliosa e ricca tela", aveva detto il creatore Don Hall, regista Premio Oscar di Big Hero 6, annunciando Baymax! durante l'Investor Day 2020 della Disney. "La serie si concentra davvero sulla funzione originale di Baymax, che è quello di essere un robot infermiere".

"In ogni episodio incontreremo un nuovo personaggio: un paziente che Baymax aiuterà", aveva poi aggiunto Hall, definendo il robot gonfiabile "un eroe per i tempi che corrono" grazie alla sua "devozione unica nell'aiutare le persone". Hall aveva anche anticipato che Baymax "avrà una nuova caratteristica che gli permetterà di spostarsi rapidamente per le strade di San Fransokyo alla ricerca di pazienti": un'armatura portatile.

Baymax era già tornato in precedenza in Big Hero 6: The Series, la serie sequel disegnata a mano di Disney Television Animation che è andata in onda per tre stagioni su DisneyXD. Big Hero 6 del 2014 ha introdotto Baymax come robot creato dal defunto Tadashi (Daniel Henney), fratello maggiore del prodigio della robotica Hiro Hamada (Ryan Potter). Sia Big Hero 6 che Big Hero 6: The Series sono disponibili entrambi nel catalogo di Disney+.

Su queste pagine potete recuperare la recensione di Big Hero 6.