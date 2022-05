Baymax, il nuovo trailer ufficiale della serie Disney+ sequel di Big Hero 6

Oggi, durante l'Investor Day, Disney ha finalmente svelato la data d'uscita di Baymax. Ma non è finita qui, perché oggi Disney+ ci regala anche un'altra novità: un secondo trailer ufficiale di Baymax, la serie spin-off che farà da sequel al film Big Hero 6!

Dopo il teaser di lancio di Baymax, ecco le nuove immagini in cui possiamo scoprire qualcosa in più sullo show che debutterà su Disney+ il prossimo 29 giugno: il trailer, che potete vedere nel player in alto, si apre con Hiro che si sveglia e scopre che il suo amico robot è sparito.

In realtà, Baymax è impegnato ad aiutare gli altri in giro per la tecnologica città di San Fransokyo. Del resto, è la sua indole: l'adorabile Baymax è un robot progettato per dare assistenza medica agli altri, e infatti lo vediamo correre in aiuto ad una donna che è appena caduta e ad un'altra a cui fa male la schiena, oltre a tentare di salvare un gattino.

Insieme al nuovo trailer, Disney+ ha diffuso anche un nuovo poster di Baymax, che potete vedere nel tweet a fine articolo!

"Ho pensato che sarebbe stato divertente realizzare una serie Disney+ con Baymax che interagisce con persone normali", ha dichiarato il creatore della serie Don Hall, già regista di Big Hero 6. "In ognuno dei sei episodi, Baymax vuole solo aiutare qualcuno e, molto spesso, si tratta di persone che non vogliono essere aiutate. Parte per risolvere un problema fisico che ha identificato e, nel processo, arriva a toccare un aspetto più profondo, più emotivo fino ad essere quasi rivoluzionario in questo ruolo".

La serie Disney+ che debutterà tra poco più di un mese è prodotta da Roy Conli e Bradford Simonsen, mentre gli episodi sono diretti da Dean Wellins, Lissa Treiman, Dan Abraham e Mark Kennedy.