Bayside School, l'ex star Dustin Diamond ricoverato in ospedale: i dettagli

L'ex star di Bayside School, Dustin Diamond, è stato ricoverato in un ospedale della Florida, come ha confermato il portavoce dell'attore a Today. Diamond, famoso per il ruolo di Screech nello show a cavallo tra gli anni '80 e '90, starebbe effettuando dei controlli proprio in queste ore per conoscere le sue reali condizioni.

"Si tratta di una cosa seria, ma non sappiamo ancora quanto seria. Sta andando a fare dei test. Non si sente bene, è in un ospedale segreto in Florida. Speriamo in una pronta guarigione" ha dichiarato il suo portavoce.

Attualmente non si conoscono ulteriori dettagli sullo stato di salute di Diamond.



L'attore, 44 anni, divenne famoso in età adolescenziale interpretando Screech Powers nello show di successo NBC, Bayside School, miglior amico e compagno di scuola di Zack Morris nella serie teen trasmessa dal 1989 al 1993.

Diamond riprese il ruolo in due spin-off, ma sebbene lo show gli abbia riservato molta notorietà, l'attore non ha più ritrovato quel successo ottenuto negli anni della serie tv. Ora questa brutta notizia, su cui vi terremo aggiornati nei prossimi giorni.

