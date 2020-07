Baywatch, David Chokachi rivela: 'Il revival della serie non ci sarà a causa di The Rock'

Fare i conti con The Rock non è mai cosa semplice, e lo sa bene la star di Baywatch, David Chokachi. L'attore ha infatti di recente rivelato che proprio a causa del film del 2017 con Dwayne Johnson non ci sarà per il momento il tanto atteso revival della serie cult degli anni '90.

La pellicola che annoverava nel suo cast anche Zac Efron è stata un vero e proprio fiasco, sia per il pubblico che per la critica, nonostante abbia fortemente incuriosito i nostalgici all'estero.

Per diversi anni si era infatti parlato della possibilità di rivedere in TV i noti bagnini di Los Angeles dal tipico costume rosso che si lanciano impavidi nelle possenti onde dell'oceano, ma il progetto non è mai andato in porto.

Chokachi intervenuto al podcast The Production Meeting ha detto: "Li avevano pubblicizzati tanto, hanno riavviato tutti gli spettacoli degli anni '90 che per la maggior parte erano dei grandi successi. Eravamo tutti in trepida attesa del film, ma poi è stato una vera e propria delusione. Il film è uscito e ci ha tagliato le gambe. La CBS stava per progettare il revival dello spettacolo, ho avuto un incontro con loro, era stata scelta la location. Poi è uscito il film e invece la CBS è andata con [Magnum PI] quell'anno",

La grande fan base della serie fa ancora ben sperare l'attore che ha detto: "Penso che la serie potrebbe tornare e trovare di nuovo un grande pubblico", e poi ha aggiunto: "Se hai il giusto gruppo di giovani ragazzi, e dei bravi attori, penso che ci siano buone possibilità. Continuo a fare il tifo per questo".

Di certo non se la sarà presa per queste parole il buon The Rock impegnato come è nella corsa alle presidenziali. Infatti dopo aver criticato aspramente Trump, Dwayne Johnson sembra essere il terzo candidato più desiderato per la casa bianca.