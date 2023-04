Baywatch, il remake è ufficialmente in lavorazione (nonostante il criticato film del 2017)

La pessima accoglienza del film Baywatch del 2017 con Dwayne Johnson e Zac Efron sembrava aver arenato definitivamente il franchise, ma un remake è ufficialmente in lavorazione: Fremantle sta cercando emittenti o piattaforme che potranno accoglierlo.

Al riguardo, Carmen Electra (interprete di Lanu McKensie nella saga originale) ha espresso il suo interesse per partecipare a un rinnovo dello spettacolo, dichiarandosi "disposta a realizzarlo" a condizione che il set migliori le proprie condizioni di sicurezza – soprattutto considerando le pericolose scene in acqua nel quale si è ritrovata a recitare in passato. In un'altra occasione, invece, Pamela Anderson ha bocciato il Baywatch con Dwayne Johnson e Zac Efron.

La serie TV originale è andata in onda dal 1989 al 2001, per un totale di 11 stagioni e 242 episodi. La storia era incentrata sul lavoro dei Los Angeles Country Lifeguards, perennemente impegnati in salvataggio e in grado di sollevare alcune questioni sui giovani, sugli adulti e sulla moralità in genere, mentre in seguito gli eventi si sposteranno alle Hawaii (e nel rispettivo Baywatch Hawaii Lifeguard Training Center). Nel cast, invece, figuravano atori del calibro di David Hasselhoff (Mitch Buchannon), Parker Stevenson (Craig Pomeroy), Shawn Weatherly (Jill Rileuy) e Nicole Eggert (Summer Quinn). Il 13 settembre 1992 è stato trasmesso il documentario Baywatch Summerfest Special, a cui si aggiunge lo spin-off del 1995 Baywatch Night (di genere thriller-fantascientifico).

La data di pubblicazione della serie TV è ancora ignota, così come i dettagli su ambientazioni, personaggii e collocazione temporale. Ma il prodotto del 2017 è davvero tanto pessimo? Per scoprirlo, ecco la recensione di Baywatch diretto da Seth Gordon.