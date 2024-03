Baywatch, la serie reboot si farà! Fox ha acquistato i diritti

Quanto vi mancano le corse al rallentatore sulla spiaggia? E i bagnini e le bagnine dai fisici irreali? E i salvataggi in mare ai limiti del fantascientifico? Se la risposta è non meno entusiasta di un convinto "tanto" potete ritenervi fortunati: il reboot di Baywatch è realtà e ad occuparsene sarà Fox in collaborazione con Fremantle.

La notizia di una serie revival di Baywatch, in realtà, non è nuovissima: Fremantle ha cominciato a lavorare al progetto da circa un anno, ma solo in queste ultime ore è arrivata la conferma dell'acquisizione del prodotto da parte di Fox, che s'impegnerà quindi a produrre e a distribuire lo show che cercherà di spingere sull'acceleratore di quel fortissimo sentimento di nostalgia per le atmosfere anni '90 di serie come quella con David Hasselhoff e Pamela Anderson.

Al momento è ovviamente impossibile ipotizzare un cast, così come nulla ci è stato svelato per quanto riguarda un'ipotetica trama della serie o circa una sua data d'uscita: tutto ciò che sappiamo è che non si tratta del primo tentativo di revival (abbiamo già assistito al tonfo di Baywatch: Hawaiian Wedding nel 2003, ma anche al film del 2017 con Zac Efron) e che a fare da showrunner ci sarà Lara Olsen, già nota per Spinning Out e 90210. Cosa ne dite? Ce n'è abbastanza per essere ottimisti? Diteci la vostra nei commenti!