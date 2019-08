Baywatch, in sviluppo un documentario sulla serie TV

Diretto da Matthew Felker e Brian Corso, il documentario su Baywatch entrerà in produzione tra Agosto e Settembre 2019 coinvolgendo il cast reso celebre dalle avventure al rallentatore lungo le spiagge losangeline.

Nel corso degli Anni ’90 certe produzioni televisive hanno saputo adottare stili narrativi capaci di definire un’epoca: con le sue inquadrature al sapore di sale e slow motion, Baywatch si è guadagnato un posto di rilievo nel panorama della cultura popolare per un tono che non si prende mai troppo sul serio e per scelte vincenti di cast e storie da raccontare.

Prima che la serialità orizzontale di Lost cambiasse le carte in tavola, i bagnini di Los Angeles allietavano le mattinate costellate di giustificazioni scolastiche con quel disimpegno divertito che si fa ricordare volentieri anche a decenni di distanza, e proprio a questo devono aver pensato due registi statunitensi per Baywatch: The Documentary.

Gli autori di questo esperimento si sono già cimentati in produzioni televisive: Matthew Felker ha diretto l’episodio pilota della serie Flashpoint, mentre Brian Corso è il regista di Public Figure, un documentario uscito nel 2019 sugli effetti psicologici dell’abuso da social network.

Con queste premesse i due autori hanno deciso di imbarcarsi in una impresa decisamente nostalgica: approfondire un fenomeno mondiale trasmesso dal 1989 al 2001 e divenuto persino un film diretto da Seth Gordon con Dwayne Johnson e Zac Efron - l'anno era il 2017, e la pellicola non fu l'unico revival in sala.

Il cast storico del telefilm è stato subito convocato per la realizzazione del documentario: Baywatch tornerà alla ribalta riunendo nuovamente David Hasselhoff, Nicole Eggert, David Chokachi, Alexandra Paul, Erika Eleniak, Gena Lee Nolin, Jason Simmons e Jeremy Jackson, mentre sono previsti ulteriori contatti con Pamela Anderson, Carmen Electra e Michael Bergin.

Non c’è più tempo da perdere: rispolverate i galleggianti di emergenza, Mitch Buchannon non ha ancora ultimato il suo turno in spiaggia!