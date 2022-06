BBC: corsi obbligatori contro molestie e discriminazioni per i giornalisti di punta

Nonostante il livello di informazione portato avanti da BBC, la principale emittente britannica non era esente da scandali ed episodi di mobbing e molestie sul lavoro: ben 508 casi dal 2013 secondo un'indagine interna. Così ha imposto corsi a frequentazione obbligatoria per i suoi giornalisti e produttori senior.

Nemmeno chi fa informazione (generalmente definibile) “progressista”, è in realtà esente da casi di molestie, bullismo e discriminazioni sul posto di lavoro. Uno dei casi più noti in assoluto, anche se in quel frangente l’informazione promossa era tutt’altro che progressista e rimaneva anzi specchio di una mentalità fortemente conservatrice, era stato quello di Fox News, che aveva visto le dimissioni del Presidente Roger Ailes dopo le decine di accuse di molestie sessuali nel corso degli anni. A raccontare quella storia il Bombshell di cui trovate la recensione di Everyeye. Ma anche dall’altra parte dell’oceano, andava data una scossa.

A prendere l’iniziativa la BBC già intenzionata a rinnovarsi, da un po’ di anni, più che altro dal lato produttivo, per competere con i nuovi giganti dello streaming. Ma per farlo, secondo un parere condiviso all’interno dell’emittente, andava prima creato un ambiente di lavoro salubre, considerando che un’indagine interna condotta negli ultimi anni aveva fatto venire alla luce ben 508 fra casi di molestie, mobbing, discriminazione e bullismo all’interno della redazione a partire dal 2013. A scatenare l’inizio dell’indagine, proprio quell’anno, la scoperta dei decenni di abusi del presentatore veterano Jimmy Savile.

La soluzione, auspicata dal 40% degli impiegati dell’emittente, preoccupati anzi che le loro istanze non venissero prese in considerazione, sarà l’introduzione di corsi di formazione sul rispetto nell’ambiente di lavoro, sull’inclusione di categorie discriminate come la comunità LGBT+ e sulla lotta agli episodi di molestie. Il corso sarà obbligatorio, soprattutto, per i vertici dell’emittente, in particolare i produttori, giornalisti e presentatori senior. La notizia arriva con una dichiarazione di un portavoce di BBC che segnala però: “La BBC è un'organizzazione moderna e inclusiva e corsi di formazione come questi si svolgono da diversi anni". Quale il vostro parere? Ditecelo nei commenti!