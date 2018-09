BBC: la nuova serie tv His Dark Materials viene rinnovata per una seconda stagione

La BBC ha rinnovato per una seconda stagione la loro prossima serie His Dark Materials, basata sulla trilogia fantasy di Philip Pullman. L'annuncio arriva durante le riprese della prima stagione, iniziate a fine luglio.

His Dark Materials è composto da tre libri: The Golden Compass, The Subtle Knife e The Amber Spyglass . Il primo libro racconta la storia di Lyra Belacqua, una ragazza che cerca di salvare il suo miglior amico scomparso e di scoprire cosa si nasconde sotto il misterioso rapimento. Gli altri libri della trilogia, invece, vedono Lyra viaggiare in altri mondi e conoscere nuove persone, ma anche affrontare pericolosi nemici.

Il cast della serie include: Dafne Keen (Logan) nel ruolo della protagonista Lyra, Lin Manuel-Miranda (Hamilton) nei panni di Lee Scoresby, James McAvoy (Split) sarà lo zio di Lyra, Ian Gelder (Queers) che interpreterà il Bibliotecario Scholar Charles, Ruth Wilson (The Affair) l'affascinante signora Coulter. Nuove aggiunte alla serie includono Anne-Marie Duff (Suffragette) nei panni di Ma Costa e James Cosmo (Game of Thrones) nei panni di Farder Coram.

Con la fine di Game of Thrones, i vari network si stanno sforzando di fare il prossimo grande spettacolo fantasy, Amazon con ''Lord of the Rings'' e Netflix con ''The Witcher''.

BBC ha ordinato otto episodi per la seconda stagione di His Dark Materials , ma non ci sono ancora notizie se le stagioni saranno suddivise per libro.