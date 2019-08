La BBC ordina ufficialmente Inside Man, nuovo crime drama creato da Steven Moffat

Mentre attendiamo con ansia una primo trailer ufficiale del suo intrigante Dracula, prodotto dalla BBC e da Netflix e co-creato insieme a Mark Gatiss, Steven Moffat (Sherlock, Doctor Who) non è riuscito a starsene con le mani in mano, creando un nuovo crime drama in quattro parti ordinato adesso ufficialmente dalla BBC.

La commissione in serie arriva insieme ad altri progetti ordinati dall'emittente britannica, ma questo di Moffat sembra essere sulla carta il più interessante. La serie in questione, composta da quattro episodi di un'ora ciascuno, si intitola Inside Man, anche se non ha nulla a che vedere con il thriller di Spike Lee del 2006. Si tratta comunque di un crime thriller che racconta di un detenuto nel braccio della morte negli Stati Uniti d'America e di una donna intrappolata in una cantina all'interno di un vicariato inglese. Nella serie, questi due personaggi "incroceranno le loro strade in modo sorprendenti e inaspettati".



Prodotto dalla Hartswood Films, Inside Man dovrebbe iniziare i lavori di produzione entro la fine del 2020. Decisamente molto in là con i tempi, ma è normale: Moffat deve concentrare i suoi sforzi sulla promozione e la buona riuscita del Dracula con Claes Bang nei panni del conto, tra le mini-serie più attese dell'anno.



Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi.