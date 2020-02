La BBC pubblicherà nuovamente Doctor Who 12, la prima stagione con Tom Baker

Buone notizie per i whovian più accaniti o per chi vuole riscoprire una delle stagioni più iconiche della serie classica di Doctor Who. La BBC ha infatti comunicato che verrà ristampata la dodicesima stagione, la prima con Tom Baker nei panni del quarto Dottore.

Un primo cofanetto di Doctor Who 12 era stato pubblicato nel 2018 in edizione limitata e la domanda ha superato di gran lunga l'offerta, al punto che l'emittente britannica ha dato il via ad operazioni simili, come nel caso del Blu Ray di Docor Who 14, sempre con Tom Baker e in arrivo ad aprile.



L'uscita del cofanetto è prevista per il 2 marzo 2020 e conterrà il debutto di Baker come Signore del Tempo, ma anche avventure con Sontarans, Daleks, Davros e i Cybermen. I due compagni del Dottore sono Sarah Jane Smith (Elisabeth Sladen), la quale lo affiancava già nella precedente incarnazione, e Harry Sullivan (Ian Marter).



Questa nuova pubblicazione presenterà tutti e venti gli episodi e i vari contenuti extra già presenti nell'edizione del 2018, ma ci saranno anche delle aggiunte, come i documentari The Sontaran Experiment e Revenge of the Cybermen, incentrati sul making-of dello show, la miniserie Behind the Sofa, in cui Baker, Louise Jameson e Janet Fielding guardano clip della serie e il film Genesis of the Daleks.

Intanto, per quanto riguarda la nuova serie, Ian McElhinney, interprete di Ser Barristan Selmy in Game of Thrones, ha confermato la sua presenza nel finale di Doctor Who 12.