Bear Grills tornerà in azione grazie ad un accordo con Amazon Studios

Mark Burnett e Bear Grills si preparano a riunire le forze in Eco-Challange, nuova serie-documentario ordinata da Amazon Studios che sarà composta da dieci episodi.

La piattaforma SVOD ha commissionato Eco-Challenge 2019, che sarà presentata dalla star di Man Vs Wild e Running Wild e prodotta da MGM Television. L'annuncio arriva tre mesi dopo che Burnett e Grylls avevano rivelato di aver stretto una partnership per il revival della serie che lanciò la carriera di Burnett.

Si tratta dell'ordine per una serie di intrattenimento non sceneggiata più significativa per Amazon Studios dal lancio di The Grand Tour, con gli ex presentatori di Top Gear Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond. Lo spettacolo, che andrà in onda a livello mondiale, prevede squadre di quattro concorrenti selezionati da tutto il mondo che si sfidano in una estenuante corsa di 24 ore al giorno per più giorni, una corsa che ovviamente li vedrà in competizione non solo fra di loro, ma anche con il mondo della natura selvaggia. Una delle regole prevede che, se un concorrente dovesse rinunciare per cause di forza maggiore, allora condannerebbe tutta la sua squadra alla sconfitta.

Le location per quest'epica avventura saranno svelate entro la fine del 2018. La serie originale è andata in onda per 10 edizioni nel corso di otto anni a partire dal 1995 su MTV, ed era stata girata in Australia, Marocco, Patagonia, Borneo, Canada, Nuova Zelanda e Fiji. In precedenza prevedeva un percorso di 300 miglia nel quale i concorrenti dovevano alternare prove di alpinismo, equitazione, kayak di mare, mountain bike, rafting, viaggio a dorso di cammello e altro ancora.

"Mark Burnett e Bear Grylls sono un binomio da sogno quando si tratta del mondo della sopravvivenza. La posta in gioco e le emozioni saranno all'altezza dei team di Eco-Challenge 2019", ha affermato il capo degli Amazon Studios Jennifer Salke.

Bear Grylls ha dichiarato: "Gli Amazon Studios hanno una portata globale incredibile e la capacità di unire così tanti paesi e territori attorno a questo programma. Noi mostreremo lo spirito umano alla sua massima potenza".