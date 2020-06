Beautiful: 30 anni fa andava in onda il primo episodio in Italia

Tra le produzioni più longeve della TV internazionale c'è la sicuramente Beautiful, che festeggia oggi i 30 anni della sua prima messa in onda in Italia. Era infatti il 4 giugno del 1990 quando arrivò sui piccoli schermi del Bel Paese e per celebrare lo storico anniversario abbiamo deciso di ricordarne tutti i numeri ed i traguardi.

Tutt'oggi Beautiful è uno dei prodotti di punta di canale 5, che insieme a Il Segreto ed i programmi di Barbara D'Urso allietano i pomeriggi di milioni di italiani: 2 milioni e 486 mila per l'esattezza, pari a più del 15% di share.

Ma, come si sul dire, l'età è solo un numero: nella sua lunghissima vita sui piccoli schermi nella soap opera si sono avvicendati 100 matrimoni, 22 bambini nati e altrettante morti, di cui però fanno parte anche i 3 memorabili casi di resurrezione e altre 3 di "visita dall'aldilà". In totale Beautiful ha totalizzato 4610 ore di girato e ben 8300 episodi: tutti numeri che hanno preso vita sugli oltre 1700 set allestiti dalla troupe grazie alle 374000 pagine di battute e colpi di scena.

Lo sceneggiato, firmato ed ideato da William e Lee Phillip Bell, è il più visto la mondo per numero di spettatori: ogni giorno in tutto il mondo oltre 35 milioni gli spettatori seguono la storica soap opera, originariamente intitolata The Bold and The Beautiful.

A festeggiare l'importante compleanno suo e del suo team anche il produttore esecutivo Bradley Bell, che ha continuato il lavoro iniziato dai suoi genitori:

"Sono molto orgoglioso che la serie duri da 30 anni. Credo che abbiamo creato una sorta di famiglia allargata per i nostri telespettatori. È difficile trovare cose nella vita su cui contare".