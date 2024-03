Beautiful: ecco le anticipazioni sulla puntata di domani, 28 marzo!

Come di consueto, Beautiful torna anche domani, giovedì 28 marzo, con un nuovo episodio su Canale 5. La soap statunitense ormai fa parte della programmazione italiana dal 1990, sbarcando prima su Rai 2 e successivamente su Mediaset. Ma cosa succederà nella puntata di domani?

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 ed è disponibile anche in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, in cui sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino ad oggi. Prima di anticiparvi le novità riguardanti il prossimo episodio, ecco un breve riassunto di ciò che è andato in onda mercoledì 27 marzo 2024.

Beautiful - riassunto di mercoledì 27 marzo

Le macchinazioni di Thomas e Steffy sembrano aver dato i risultati sperati, quindi fervono i preparativi per il matrimonio tra Taylor e Ridge. A causa delle illazioni e delle teorie di Eric, che lo ha interrogato sul motivo che l’ha spinto a prendere questa decisione, Ridge si sente sotto pressione.

Anticipazioni puntata giovedì 28 marzo:

Il giorno del matrimonio tra Ridge e Taylor si fa sempre più vicino e iniziano i preparativi del caso, uno tra questi è la cena di prova alla quale partecipa tutta la famiglia Forrester. Sfruttando l’occasione, Ridge rivela i motivi che l’hanno spinto a lasciare Brooke: rivolgendosi a tutti i presenti, Ridge dichiara che era stata Brooke a telefonare ai Servizi Sociali per la Tutela dei Minori, denunciando i presunti maltrattamenti di Thomas nei confronti del piccolo Douglas!

