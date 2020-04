Beautiful: anticipazioni delle puntate dal 13 al 18 Aprile 2020

Mediaset ha diffuso le trame degli episodi di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 13 al 18 Aprile 2020. La soap opera più famosa del mondo infatti non si fermerà nemmeno per Pasquetta e continuerà a tenere in compagnia gli spettatori.

Anticipazioni Beautiful dal 13 al 18 Aprile 2020

Lunedì 13 Aprile 2020: Bill convoca Wyatt, in presenza di Quinn e Shauna, per rivelargli che lui e Flo sarebbero fratelli e per chiedergli di che natura fosse il loro rapporto;

Martedì 14 Aprile 2020: Si discute ancora una volta su chi sia il padre di Flo, a cui viene raccontato della breve storia d'amore avuta in passato da suo padre con Fulton;

Mercoledì 15 Aprile 2020: I risultati del test del DNA sono arrivati e Wyatt, Quinn, Bill e Shauna sono impazienti di conoscerli;

Giovedì 16 Aprile 2020: Bill legge con molto sollievo i risultati del test del DNA; non è lui il padre di Flo, bensì il defunto Storm Logan;

Venerdì 17 Aprile 2020: Flo sta per dire tutta la verità a Hope a causa dei sensi di colpa, ma viene interrotta da Shauna, Wyatt e Quinn, che fanno restare inviolato il segreto di Beth;

Sabato 18 Aprile 2020: Flo capisce di appartenere ai Logan, e va in crisi. La ragazza si chiede per quanto potrà continuare a mantenere questo segreto.

Beautiful va in onda ogni giorno alle 13:40 sulla rete ammiraglia di Mediaset, ma la diretta può essere seguita anche su MediasetPlay.