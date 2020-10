Beautiful: L'attrice Karla Mosley lascia la serie con un annuncio su Instagram

Mentre la pandemia di Coronavirus sta cambiando i piani dei network TV, la programmazione di Beautiful sembra andare avanti. Nelle scorse ore un'attrice ha condiviso su Instagram il suo addio al longevo show.

Si tratta di Karla Mosley, che nelle puntate della serie ha interpretato la parte di Maya Avant. Comparsa per la prima volta nel 2013, è subito diventata uno dei personaggi principali, raccontando la storia di questa giovane attrice decisa a diventare la modella più di successo della Forrester Creations. Inoltre si tratta del primo personaggio transgender nella storia di Beautiful.

La sua storia si concluderà quindi con il suo matrimonio con Rick, ecco il messaggio che l'attrice Karla Mosley ha condiviso con i fan e che potete trovare in calce alla notizia: "Festeggiamo l'incredibile viaggio di Maya Avant. E voglio salutare anche tutti voi che avete guardato le puntate, continuate a seguirmi su Instagram per avere altre novità". I numerosi fan dello show hanno subito iniziato a commentare il suo post, dicendo di essere ancora grandi appassionati del suo personaggio. La produzione non ha spiegato i motivi dietro questa scelta, anche se in molti credono che la storia di Maya Avant si sia ormai conclusa.

