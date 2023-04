Beautiful, il cast arriva in Italia: il 15, 16 e 17 maggio 2023 girerà una puntata a Roma

A oltra 10 anni di distanza dalle scene girate in Puglia - era il maggio 2012, - il cast di Beautiful è pronto per tornare in Italia dal 15 al 17 maggio 2023. La location? Roma, con Piazza Navona, Piazza di Spagna e Colosseo ad accogliere i nuovi episodi della longeva serie.

In particolare, gli attori che giungeranno nel Bel Paese sono 7: Katherine Kelly Lang (Brooke), Thorsten Kaye (Ridge), Jacqueline Maclnnes Wood (Steffy), Annika Noelle (Hope), Scott Clifton (Liam), Matthew Atkinson (Thomas) e Lawrence Saint-Victor (Carter), a cui si aggiungono il produttore e storico delle soap opera Bradley Bell. Risiederanno tutti quanti all'Hotel Plaza e indosseranno esclusivamente brand locali. Le comparse, invece, sarebbero già state scelte, mentre le puntate in questione saranno trasmesse su Canale5 soltanto il prossimo anno.

Quanto al 2012, la produzione girò le scene in Puglia (Polignano a mare, Alberobello e Fasano) per narrare le nozze di Hope e Liam, mentre nel 2022 la scelta ricadde su Portofino e Camogli. Soltanto due anni prima, il programma raggiunse un sensazionale risultato: era il giugno 2020 quando Beautiful ha compiuto 30 anni dal primo episodio in Italia.

Beautiful (The Bold and the Beautiful) è una soap opera statunitense creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell. Le 36 stagioni, per un totale di oltre 8000 episodi, hanno un seguito di 300 milioni di telespettatori ogni giorno, rendendo la soap come la più seguita al mondo. In Italia viene trasmessa dal 4 giugno 1990 su Rai3, dal 5 aprile 1994 su Canale5. Un emblema di continuità e tradizione, perciò non sorprende che molti spettatori rimasero sorpresi quando il coronavirus fermò le riprese di Beautiful per due settimane.