Beautiful, il cast celebra i 30 anni della storica soap a Verissimo

Ci sono serie televisive che sfidano le leggi del tempo e si spingono oltre le cento puntate, le dieci stagioni, tra reboot e sequel a distanza di annni. E poi c'è Beautiful, una soap opera che è riuscita a demolire ogni record, continuando ad appassionare i fan da oltre 30 anni.

Se negli Stati Uniti ha iniziato la sua avventura nel 1987, in Italia Beautiful è arrivato proprio a giugno del 1990. Mentre i tifosi erano in delirio per i mondiali di calcio giocati in casa, i disinteressati hanno potuto assistere, proprio in quei giorni, alla nascita di una vera e propria saga familiare. Per questo Verissimo, noto programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, ha deciso di organizzare una sorpresa davvero inaspettata.

Oggi, sabato 6 giugno alle 16:00, su Canale 5, vedremo quattro dei personaggi storici della serie condividere qualche momento insieme, nel quale risponderanno alle domande della conduttrice e sveleranno al pubblico italiano degli interessanti aneddoti. Stiamo parlando di Brooke, Ridge, Eric e Stephanie, interpretati rispettivamente da Katherine Kelly Lang, Ronn Moss, John McCook e Susan Flannery.

La soap ha un legame particolare con i fedeli spettatori italiani, e nel corso della serie c'è stato spazio anche per alcune puntate speciali ambientate in Italia. Beautiful viene trasmesso tutt'oggi su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13:40.

