Beauty and the Beast, un attore di Hawkeye si aggiunge al cast della serie prequel!

Qualche tempo fa la Disney ha reso ufficiale l'arrivo di una serie prequel de La Bella e La Bestia, che vedrà nel suo cast Luke Evans, Josh Gad e Briana Middleton. Adesso a questi interpreti si aggiunge un altro attore che potremmo conoscere.

Si tratta di Fra Fee, che abbiamo recentemente visto in Hawkeye, dove ha vestito i panni di Kazi Kazimierczak. Ancora una volta un'esperienza con la Disney per lui, dunque. Ad annunciare la notizia è Variety, che specifica che Fee interpreterà il principe Benoit Berlioz, descritto come un amico d'infanzia di Tilly (aka la sorella di LeTont interpretata da Briana Middleton) che è poi diventato un principe bello, carismatico e sicuro di sé.

La serie avrà ben tre co-showrunner: Gad, Edward Kitsis e Adam Horowitz. Proprio uno di questi, Gad, ha recentemente confermato che i casting stanno andando avanti, e che il programma è quello "di girare in primavera". A convincere la Disney a dare vita a questa serie, che si baserà sulle avventure di Gaston e LeTont, è stata proprio l'incredibile chimica tra Evans e Gad che è venuta fuori nel corso del film del 2017.

Secondo Gad la natura dell'ossessione di LeTont per Gaston sarà più romantica di quanto abbiamo visto nella pellicola. "Ci stiamo ponendo tutte le domande più rilevanti circa questi personaggi e stiamo provando a far bene con loro e con questo mondo" ha detto l'attore a Variety. "Credo che qui vedremo delle storie d'origine incredibilmente eccitanti perché inaspettate. E credo che 'aspettarsi l'inaspettato' sia l'unico indizio che posso dare. E non solo circa LeTont e Gaston, ma anche per molte novità e personaggi che stiamo introducendo." Tra i quali, appunto, ci sarà anche il principe Benoit Berlioz (Fra Fee).

Cosa ne pensate di tutte queste novità? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto sembra che Luke Evans si stia allenando per la serie!