Beauty and the Beast, Luke Evans si sta allenando per la serie prequel? Risponde l'attore

Avete visto che muscoli Luke Evans? Negli ultimi mesi l'attore si è allenato tantissimo, ma sarà stato per tornare a indossare i panni di Gaston nel , o per un altro progetto?prequel di Beauty and the Beast

L'interprete di Gaston in Beauty and the Beast Luke Evans ha rivelato che... Non si sta preparando per tornare sul set Disney, bensì per recitare nella serie Apple Echo 3.

Quindi i suoi muscoli e la sua ritrovata forma fisica (che in realtà non aveva mai perso) è dovuta ai duri allenamenti e al fatto che non sappia cucinare granché bene, afferma scherzando durante una recente intervista: "Sono semplicemente un pessimo cuoco, non potevo mangiare quello che preparavo. Così ho fatto la fame".

"L'ho fatto prima di tutto perché tenermi in forma mi aiuta a stare meglio anche da un punto di vista mentale. Mi dava qualcosa da fare, qualcosa su cui focalizzarmi" continua poi, spiegando che "Ho cercato di restare il più possibile in forma perché questi ruoli che devo interpretare al momento richiedono una certa abilità fisica. E stranamente, tutti pensano che si tratti di Gaston, ma non è così. Mi sto allenando per Echo 3 al momento, che sto girando in Colombia, dove mi trovo adesso"

"Sono un agente della Delta Force, divisione speciale. Questi tipi sono delle macchine, puoi metterli ovunque sulla faccia della terra, e sono in grado di sopravvivere. E c'è una certa dose di attività fisica che ne consegue. E sicuramente mi tornerà utile in futuro, anche per Gaston. Aiuterà, ne sono certo" conclude.