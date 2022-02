Beauty and The Beast, Rita Ora nel cast della serie prequel di Disney+

Continua ad arricchirsi il cast della serie tv prequel di Beauty and The Beast in sviluppo per Disney+: a Luke Evans e Josh Gad si unisce adesso anche la cantante Rita Ora.

Dopo essere apparsa in film come 50 Sfumature di Grigio e in Detective Pokémon, Rita Ora approderà anche in una serie Disney.

Ora interpreterà infatti una "fuggitiva con sorprendenti abilità che porta con sé un segreto che potrebbe avere un forte impatto sull'intero regno" nello show prequel de La Bella e La Bestia in lavorazione per la piattaforma streaming Disney+.

La miniserie musicale in 8 episodi, dopotutto, promette di svelare misteri e segreti inediti per il pubblico del film, dato che come recita la sinossi ufficiale, sarà "ambientata nell'iconico regno de La Bella e La Bestia, ma anni prima dell'epica storia d'amore tra Belle e la Bestia, e seguirà Gaston, Le Tont e la sorella Tilly in un viaggio inaspettato. Dopo una sorprendente rivelazione sul passato di Tilly, i tre partono per un'avventura ricca di commedia e romanticismo. E mentre vengono alla luce misteri sul passato della ragazza, e i pericoli nel presente crescono sempre di più, dei vecchi amici e dei nuovi nemici riveleranno i molti segreti del regno".

La popstar è il quarto membro del cast che si andrà ad aggiungere a Luke Evans e Josh Gad dopo l'annuncio che Briana Middleton Jelani Alladin e la star di Hawkeye Fra Fee faranno parte della serie ideata dai creatori di Once Upon A Time Edward Kitsis e Adam Horowitz assieme a Gad.