Because the night, una nuova miniserie per il creatore di Luther

L’emittente britannica ITV ha commissionato a Neil Cross, creatore di Luther, una miniserie in quattro parti che sarà intitolata Because the Night e sarà ispirata a Burial, romanzo dello stesso Cross. Sarà una serie sui fantasmi e sugli omicidi.

Because the Night ha per protagonista Nathan, un uomo di buona volontà ma senza una direzione nella sua vita, con un terribile segreto sepolto nel suo passato a cui ha cercato di rimediare lavorando duro. La sua vita viene sconvolta all’apparizione di Bob, uno sgradito ritorno dal passato che attiverà un vortice di suspense psicologica, terrore, amore e – forse – redenzione.

La serie sarà prodotta da Kate Harwood di Euston Films e da Noemi Spanos. Niall MacCormick (The Victim) dirigerà i quattro episodi, che saranno distribuiti da Fremantle.

“Sono davvero entusiasta di lavorare con ITV per portare sullo schermo Because the Night” ha dichiarato Neil Cross. “È una delle mie storie preferite: un insieme di suspense, colpa, fantasmi e omicidi. Oh, e amore. Sempre l’amore.”

Per Cross l’obiettivo è “fare in modo che gli spettatori dormano con le luci accese. Non vediamo l’ora.”

Polly Hill di ITV ha commentato: “Siamo lieti di lavorare con Nel Cross e Euston Films. Sarà un thriller contemporaneo e appassionante, allo stesso tempo agghiacciante e avvincente. L'adattamento del suo romanzo originale promette di essere un’imperdibile fiction televisiva e io sono entusiasta che abbia accettato di realizzarla per ITV."

La serie Luther è stata fondamentale per Idris Elba, e dopo la quinta stagione potrebbe anche approdare al cinema.