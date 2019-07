Beckham come LeBron James: l'ex-calciatore fonda la sua casa di produzione

Il mondo dello spettacolo non è nuovo a casi di star dello sport che decidono di tentare di sfondare nel cinema o nella TV. L'ultimo esempio è David Beckham, che ha deciso di fondare la propria casa di produzione.

Si chiama Studio 99 il progetto messo in piedi dall'ex-calciatore di Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan e Paris Saint Germain. La casa di produzione dovrebbe occuparsi principalmente della realizzazione di documentari e prodotti per la televisione.

Alla produzione di alcuni documentari è già stato dato il via, e Beckham stesso sembra dover prendere parte ad alcuni di questi progetti. Le tematiche trattate dovrebbero essere principalmente lo sport, la moda (prevedibile, considerato lo status di icone di stile del quale possono fregiarsi David e Victoria) e i viaggi.

Beckham seguirà quindi l'esempio di LeBron James: il celebre cestista ha infatti da un po' di tempo fatto il suo ingresso ad Hollywood grazie ad Uninterrupted, compagnia fondata insieme al collega Stephen Curry. Proprio tra Uninterrupted e Studio 99 sembra già esserci un accordo per la realizzazione di una serie di documentari sull'Inter Miami CF, squadra della Major League Soccer della quale proprio David Beckham è uno dei proprietari. Non resta che fare all'ex-galacticos un in bocca al lupo per questa sua nuova impresa!