Beckham, esordio col botto: è subito n.1 nella top 10 Netflix!

Il catalogo Netflix si è recentemente ampliato con l’arrivo di Beckham, la mini-serie incentrata sul fuoriclasse del pallone e "Spice Boy", in grado di descriverne una perfetta anatomia andando oltre il solo aspetto calcistico.

Fisher Stevens dirige i quattro episodi di Beckham dimostrando ampiamente la sua maestria, in grado in passato di assicurargli l'Oscar al Miglior Documentario per The Cove (2009). Le puntate sono tutte di alta fattura, dotate di uno sguardo attento e mai banale rivolto all’uomo, prima che al calciatore.

L’impegno di Stevens e della sua crew è stato abbondantemente ripagato, come dimostra il plauso che critica e pubblico hanno riservato al prodotto. Sono, soprattutto, gli spettatori ad aver dato una soddisfazione per nulla indifferente al regista.

Beckham, infatti, sulla falsa riga del proprio protagonista, esordisce segnando uno straordinario gol: la docu-serie, infatti, ha repentinamente conquistato il primo posto degli showin lingua inglese di Netflix, con ben 12,4 milioni di visualizzazioni durante la prima settimana.

L’interesse dei fan, evidentemente, è alle stelle e ne è la fulgida dimostrazione la capillare viralità su ogni social della discussa clip che vede David Beckham richiamare l’onestà della moglie Victoria Adams, facendole ammettere pubblicamente di non essere nata nella classe operaia.

Insomma, l’opera di Fisher Stevens sembra possedere tutte le carte in regola per proseguire lungo la via del successo e bussare alla porta dei più grandi prodotti a tema sport del piccolo schermo.