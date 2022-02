Becoming Elizabeth, guardate le prime immagini della nuova serie di STARZPLAY

Se avete amato serie tv come The Crown o The Spanish Princess, non potete perdervi il nuovo dramma storico in arrivo su STARZPLAY, Becoming Elizabeth, di cui vediamo oggi le prime immagini.

Negli Stati Uniti è già tempo di TCA, e per l'occasione alla stampa d'oltreoceano è stata mostrata una piccola anteprima di Becoming Elizabeth una nuova serie targata STARZ che in Italia arriverà grazie a STARZPLAY.

Ideata da Anya Reiss (EastEnders, Ackley Bridge) e prodotta da Reiss, George Ormond (Emma, Grandi Speranze), Lisa Osborne (We Hunt Together, Little Dorrit) e George Faber (Shameless, Help), la serie sarà composta da 8 episodi, e vedrà tra i suoi registi anche Justin Chadwick (Mandela: Long walk to freedom, L'altra donna del re).

Becoming Elizabeth arriverà sugli schermi nell'estate del 2022, anche se non ancora abbiamo una data di lancio esatta, e racconterà la storia inedita di Elisabetta Tudor, una delle più iconiche regnanti nella storia inglese.

Dall'aspetto politico agli intrighi sessuali, gli inganni, i giudizi, le voci, i giochi di potere che scandiscono la vita a corte saranno mostrati nella serie con protagonista Alicia von Rittberg.

Nel frattempo, però, potete dare uno sguardo alle prime immagini ufficiali che trovate nella nostra gallery.

Nel cast di Becoming Elizabeth, inoltre, troverete anche Tom Cullen, Jamie Parker, Sinna Mogul, Arek Murawski, Romola Garai, Jessica Raine e la Bella Ramsey di The Last of Us e Game of Thrones.