Bedrock: la Fox annuncia una nuova serie animata sequel de I Flintstones

Vi avevamo già annunciato che Elizabeth Banks avrebbe prodotto una nuova serie animata su I Flintstones e ora sembra che questo progetto stia sempre più prendendo forma per Fox. Per quando ne sappiamo, Bedrock sarà un sequel della produzione degli anni '60 e avrà come protagonista una Ciottolina ormai cresciuta.

Sarà proprio l'attrice che abbiamo annoverato tra i produttori che darà la voce alla figlia di Fred Flintstones ormai prossimo alla pensione. La serie sarà scritta e co-prodotta da Lindsay Kerns.

Michael Thorn, presidente della sezione entertaiment di Fox ha voluto ricordare come i Flinstones siano stati dei pionieri della tv e come, questi, con circa un trentennio trentennio di anticipo abbiano fatto da apripista ad altre serie animate incentrate su famiglie americane divenute poi famosissime.

"Molto prima dei Simpson e di Springfield, dei Griffin e di Quahog o di quando i Belcher hanno iniziato a servire hamburger su Ocean Avenue, c’erano i Flintstones e Bedrock. La loro impronta nell'universo dell'animazione è innegabile e l’idea di adattarla per il pubblico di oggi è una sfida che qui alla Fox non vediamo l'ora di affrontare con Warner Bros., Elizabeth e Lindsay".

Sarà sicuramente interessantissimo vedere per quei bimbi cresciuti con I Flintstones e ormai divenuti adulti cosa ne sarà di Fred, Wilma, Ciottolina, Barney, Betty, Bam-Bam e tutti gli altri. Noi siamo super impazienti, e voi? Diteci naturalmente la vostra nei commenti!