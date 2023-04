Beef 2, due personaggi saranno come 'Caino e Abele' secondo Young Mazino

Beef ha debuttato su Netflix da pochissimo ma ha già conquistato il cuore dei fan e della critica a vedere il parere di Rotten Tomatoes su Beef.

Dunque non stupisce che i fan spingano su una stagione 2 di Beef. Non è ancora arrivata conferma da Netflix per un possibile rinnovo, ma anche gli attori si esprimono già sulla seconda stagione come Young Mazino.

L'attore che nella serie TV interpreta Paul si è espresso sulle possibili conseguenze che avrebbe il finale di stagione sulla seconda parte dello show. Nell'ultimo episodio di Beef i due protagonisti, Amy (Ali Wong) e Danny (Steven Yuen) sono più vicini. Amy mostra tutto il suo sostegno a Danny che è in ospedale dopo essere stato colpito da George, interpretato da Joseph Lee, il marito di Amy. A incuriosire gli spettatori è la carezza che fa Danny a Amy mentre la donna giace al suo capezzale, lasciando il sospeso la possibilità che il loro legame si intensifichi. La possibilità di un intreccio amoroso tra i due protagonisti potrebbe segnare per sempre il legame già fragile tra Danny e il fratello Paul.

"Penso che se scopre in qualche modo che Amy e Danny stanno insieme, sarebbe all'apice della furia del tipo 'prima rubi il mio futuro e poi ti prendi anche la ragazza a cui tengo'.Penso che provasse sinceramente dei sentimenti per Amy, lui e Amy potrebbero essere una coppia che insieme fa scintille. Danny, invece, è una fonte di distruzione"- ha detto Mazino ai microfoni di TheWrap.

Per l'attore di Beef, infatti, la faida tra i fratelli Cho non può che peggiorare arrivando persino a paragonare lo scontro tra Paul e Danny pari a "Caino e Abele".Nella possibilità che Netflix dia il via libera per una seconda stagione, Mazino non esclude la possibilità che il personaggio di Paul possa avviare un percorso di maturazione.

"Poiché ha genitori immigrati che non hanno mai creato qualcosa di concreto per lui ha avuto tutti questi soffitti di vetro che in realtà sono limite creati nella sua mente - ha detto Mazino - non si rende conto che ha già tutto ciò di cui ha bisogno, è intelligente può fare molto di più di quanto si renda conto".

Il destino della serie è ancora ignoto ma con queste premesse, una stagione 2 di Beef non potrà che essere esplosiva!