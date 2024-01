Beef, l'autore non chiude a una seconda stagione: 'Se Netflix vuole sono pronto'

Beef è potrebbe ritornare con una nuova serie?L'autore della serie Netflix vincitrice di tre Golden Globe (qui tutte le serie vincitrici) ha dichiarato in un'intervista per Deadline di essere pronto per realizzare la seconda stagione dello show.

Nonostante Sung Jin abbia originariamente pensato alla serie come un'antologia con personaggi diversi, ha dichiarato che nel caso in cui Netflix volesse un'altra storia potrebbe pensare a qualcosa di nuovo che porti avanti la storyline dei due personaggi interpretrati da Steven Yeun e Ali Wong. La serie ha avuto un grande successo di pubblico e critica: uscita ad aprile, ha raggiunto un 98% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, e ha già vinto un premio Television Critics Association, tre Emmy e due Gotham Indepedent Film Awards.

"Abbiamo sempre proposto la serie agli acquirenti come un'antologia. Ci sarebbero stati sempre nuovi personaggi. Sia che rimanga una serie limitata o che diventi un'antologia o in generale continuiamo ad esistere, dipende tutto da Netflix. Ma qualunque cosa decidano, sono decisamente pronto" ha dichiarato Sung Jin. "Ho sentito un sacco di idee da brividi venire da lui nel corso degli anni e sono tutte abbastanza brillanti e fuori di testa": queste sono invece le parole del regista Jake Schreier alle domande di ComicBook. "Penso che se c'è qualcuno che può capire come fare, se continuerà, che aspetto avrà, è lui. La gente sta litigando, dovrebbe andare avanti, non dovrebbe? Se andrà avanti, non sarà quel che la gente si aspetta" aggiunge Schreier.

Questa la sinopsi ufficiale di Beef: "Beef racconta il seguito di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un appaltatore in difficoltà che si scontra con Amy Lau (Ali Wong), un'imprenditrice self-made con una vita pittoresca. La posta in gioco sempre più grande della loro faida svela le loro vite e le loro relazioni in questa serie dark comedy profondamente emozionante". Qui potete trovare la nostra recensione di Beef.